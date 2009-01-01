الطقس: أجواء غائمة جزئيا إلى صافية

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، معتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، بارداً نسبياُ في المناطق الجبلية، لطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، حارا، وجافا ومغبرا في معظم المناطق، حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط الارتفاع الموج.

والإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، حار نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائمًا جزئيًا إلى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا معتدلاً في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة.

