إصابة مسنة بكسر في اليد إثر اعتداء مستعمرين عليها في المنية جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

أصيبت مسنة بكسر في اليد، عقب اعتداء المستعمرين عليها، اليوم الجمعة، في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة لمراسلنا، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين تعود لعائلة سواركة، الواقعة على الشارع الالتفافي قرب دوار المنية جنوب شرق القرية، ما أدى إلى إصابة المسنة سليمة سواركة بكسر في اليد اليمنى، نقلت على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضاف، أن المستعمرين حاولوا مهاجمة منازل تعود لعائلة جبارين في منطقة القرن، حيث تصدى لهم المواطنين ومنعوهم من الاقتراب .

يشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق سكان المنية، تخلله محاولات دهس، وإحراق منازل ومركبات، وملاحقة رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي وأراضيهم.