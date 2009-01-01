الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بارداً نسبياُ في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وفي ساعات الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف حار نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .