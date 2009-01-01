الجيش الاسرائيلي يواصل التصعيد ؛ شهداء وجرحى وتفجير منازل شرق دير البلح وخان يونس

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢١٨ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطنان تامر اياد المطوق والذي ارتقى والده قبل ايام بقصف آخر بجباليا مع الشهيد محمد نايف المطوق.

كما استشهد المواطن راضي فوزي حلاوة وأصيب آخر إثر استهداف مجموعة من المواطنين بشارع غزة القديم بقنبلة كواد بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستشهد المواطن حسن عابد برصاص جيش الاحتلال قرب عيادة الوكالة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفجر جيش الاحتلال عدد من منازل المواطنين بمنطقة ابو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في المنطقة بعد اجبار سكانها على الإخلاء.

ونسفت قوات الاحتلال من جديد عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار متقطع.

الاحصائيات

وبلغ عدد من وصلوا مشافي قطاع غزة خلال ال ٤٨ ساعة الماضية شهيدان و ٢٤ اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٨٥٧ اضافة إلى

٢٤٨٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٧١ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٧٤٤ شهيد و ١٧٢٥٨٨ مصاب.