اقتحامات واعتقالات بالضفة ومستوطنون يحرقون أراضي زراعية قرب رام الله

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات، إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإتلاف محتوياتها، مع إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجاز عدد منهم.

وشهدت الضفة، سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محافظات، تخللتها مداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري في بلدات ومخيمات متعددة، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

و اعتقلت قوات الاحتلال مهند جبريل الزبيدي ونجله الطفل آدم (12 عاما)، عقب اقتحام منزل العائلة في مخيم الجلزون والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطبيبين غانم ارزيقات وأسامة الطردة، خلال اقتحامها بلدة تفوح غرب المدينة، علما أن الطبيب ارزيقات هو أسير سابق.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت القوات بلدات تفوح وإذنا وترقوميا، ونفذت عمليات تفتيش ومداهمة للمنازل. وفي جنين، شملت الاقتحامات قرية فقوعة وحي “خلة الصوحة” داخل المدينة، فيما تواصلت في قلقيلية ببلدة عزون شرق المدينة.

كما طالت الاقتحامات محافظة رام الله والبيرة، حيث دخلت القوات مخيم الجلزون وحي الإرسال وقرية سردا، إضافة إلى اقتحامات في محافظة نابلس شملت بلدة بيتا وقرية برقة.

وفي سياق متصل، أضرم مستوطنون النيران في أراضٍ زراعية بقرية المغير شمال شرق رام الله، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين في المنطقة، ما أدى إلى حالة توتر ميداني متصاعد.

وأفادت مصادر محلية بأنه خلال محاولة المواطنين إخماد الحريق المشتعل في الأراضي الواقعة في السهل الشرقي للقرية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية، وأطلقت قنابل إنارة وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن ذلك تزامن مع هجوم للمستوطنين في المنطقة. وأكدت المصادر أن مواطنين هبوا للدفاع عن القرية في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين.