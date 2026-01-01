غزة: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية محدودة شرق دير البلح وتقليص المساعدات الدولية

الخميس 14 مايو 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 217 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لـ منطقة ابو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واضطر المئات من المواطنين للنزوح تجاه الغرب وسط أنباء عن عملية عسكرية اسرائيلية تستمر لعشرة أيام في المنطقة.

وفجر اليوم قصفت مدفعية إسرائيلية بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وامتد القصف المدفعي نحو شرقي مخيم البريج وبلدة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وتواصل إطلاق النار من الدبابات الإسرائيلية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.
وفي سياق منفصل أُبلِغ 420 موظفا في المطبخ العالمي بانتهاء عقودهم في العشرين من مايو وسط حالة من القلق الشديد لدي اوساط باقي الموظفين وعددهم يصل الي نحو 300 عامل.

وأوقف المطبخ دعمه لعدد كبير من التكيات المحلية التي تقدم الطعام للنازحين في مواصي خان يونس ووسط القطاع ما حرم عشرات الاف المواطنين من وجبات الطعام.

