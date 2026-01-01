  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة وجافة ومغبرة في معظم المناطق

الخميس 14 مايو 2026 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وجافة ومغبرة في معظم المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافاومغبراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً إلى صاف حاراً وجافا ومغبراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

سلطة فلسطينية موحدة بين الضفة وغزة ..ملادينوف لحماس: حان وقت التنحي من أجل مستقبل فلسطين

فضيحة ديبلوماسية ..احتجاز نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مطار اللد بسبب غزة

زلزال سياسي ..الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتقدم بمشروع لحل الكنيست ..

باراك مهاجمًا نتنياهو: يائس وأصبح كالحيوان الواقع في فخ وسيعطل الانتخابات المقبلة وسيقود إسرائيل للهلاك

أحدثت اختراقاً تاريخياً في العلاقات ..القناة 13 العبرية تكشف عن لقاء نتنياهو وبن زايد في الإمارات

الفنانة الفلسطينية إليانا تطلق أغنية رسمية لكأس العالم 2026

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

الأخبار الرئيسية

غزة: جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية محدودة شرق دير البلح وتقليص المساعدات الدولية

ملادينوف يدرس إدخال «لجنة غزة» إلى مناطق ستنسحب منها إسرائيل بعيداً عن سيطرة حماس

ما هي درة التاج التي يخطط لها نتنياهو في حال اندلاع الحرب مجدداً مع ايران ؟

زلزال سياسي ..الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتقدم بمشروع لحل الكنيست ..

أحدثت اختراقاً تاريخياً في العلاقات ..القناة 13 العبرية تكشف عن لقاء نتنياهو وبن زايد في الإمارات