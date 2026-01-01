  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عراقجي: نطالب الكويت بالإفراج عن مواطنينا المحتجزين ونحتفظ بحق الرد

الأربعاء 13 مايو 2026 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي: نطالب الكويت بالإفراج عن مواطنينا المحتجزين ونحتفظ بحق الرد



طهران / وكالات /

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكويت بـ"الاعتداء غير المشروع" على قارب إيراني واحتجاز 4 مواطنين إيرانيين في مياه الخليج، واصفا الحادثة بأنها "محاولة واضحة لزرع الفتنة".

وقال عراقجي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "في محاولة واضحة لبث الفتنة، هاجمت الكويت بشكل غير قانوني قاربا إيرانيا واحتجزت أربعة من مواطنينا في الخليج الفارسي".

وأضاف: "وقع هذا العمل غير القانوني بالقرب من جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على إيران".

وطالب وزير الخارجية الإيرانية في ختام منشوره "بالإفراج الفوري عن المواطنين الإيرانيين"، مشددا على أن طهران "تحتفظ بحقها في الرد".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على "أربعة متسللين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني، حاولوا دخول الأراضي الكويتية بحرا لتنفيذ أعمال عدائية".

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي "أن المجموعة اعترفت أثناء التحقيقات بانتمائها للحرس الثوري الإيراني، وبأنها كلفت بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد مُستأجر خصيصا لهذه المهمة في 1 مايو الجاري"، مشيرة إلى أن "المتسللين اشتبكوا مع عناصر القوات الكويتية المرابطة في الجزيرة، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات الكويتية أثناء أداء واجبه، وفرار عنصرين من المجموعة، بينما تم القبض على الأربعة الآخرين".

من جانبها، رفضت طهران، الاتهامات حول وجود نوايا إيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، واصفة إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة ومرفوضة تماما".

واتهمت الخارجية الإيرانية في بيان، الحكومة الكويتية بـ"استغلال الدعاية السياسية" بشكل غير لائق فيما يتعلق بأربعة "عملاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا للوصف الذي أطلقه البيان الكويتي، والذين كانوا "يؤدون واجبهم في إطار مهمة دورية بحرية تقليدية" وفقا لطهران.

وقال البيان الإيراني إن "عناصرنا الأربعة دخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة، وهم كانوا يقومون بمهام روتينية ضمن إطار دوريات بحرية اعتيادية".

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن "إدانتها الشديدة لما وصفته بالتصرف غير اللائق للحكومة الكويتية"، محذرة من أن استغلال مثل هذه الحوادث لأغراض دعائية سيزيد الأمور تعقيدا.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من رئيس وزراء إسبانيا على رفع "يامين يامال" علم فلسطين

فضيحة ديبلوماسية ..احتجاز نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مطار اللد بسبب غزة

باراك مهاجمًا نتنياهو: يائس وأصبح كالحيوان الواقع في فخ وسيعطل الانتخابات المقبلة وسيقود إسرائيل للهلاك

الفنانة الفلسطينية إليانا تطلق أغنية رسمية لكأس العالم 2026

معاريف : الحرب مع إيران وشيكة ..

غدا الخميس .. انطلاق أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"

رويترز : السعودية شنت هجوماً مباشراً على الأراضي الإيرانية خلال الحرب

الأخبار الرئيسية

زلزال سياسي ..الائتلاف الحكومي في اسرائيل يتقدم بمشروع لحل الكنيست ..

أحدثت اختراقاً تاريخياً في العلاقات ..القناة 13 العبرية تكشف عن لقاء نتنياهو وبن زايد في الإمارات

حماس تستنكر تصريحات ميلادنوف ..

سلطة فلسطينية موحدة بين الضفة وغزة ..ملادينوف لحماس: حان وقت التنحي من أجل مستقبل فلسطين

المستوطنون في "غلاف غزة" قلقون من هجوم 7 اكتوبر جديد وسط تعاظم قوة حماس