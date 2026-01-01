طوباس.. الاحتلال ينسحب من عقابا بعد عدوان استمر 8 ساعات

الأربعاء 13 مايو 2026 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوباس.. الاحتلال ينسحب من عقابا بعد عدوان استمر 8 ساعات



طوباس/سما/

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من بلدة عقابا شمال طوباس، بعد عدوان استمر حوالي 8 ساعات.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات لمواطنين، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، خلال احتجازهم في البلدة، وتم علاجهما ميدانيا.

كما أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال احتجزت 22 مواطنا من البلدة، وحققت معهم ميدانيا، وأفرجت عنهم في وقت لاحق خلال الانسحاب.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا صباحا، وداهمت العديد من منازل المواطنين، واتخذت منزلا ثكنة عسكرية لنحو 8 ساعات.

