إصابة 7 جنود إسرائيليين بـ "حمى الكهوف" بعد عودتهم من جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة سبعة من جنوده بمرض "حمى الكهوف" المعدي، عقب عودتهم من العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

وأفادت تقارير طبية إسرائيلية بأنه جرى نقل الجنود المصابين إلى مستشفيات "إيخيلوف" في تل أبيب و"أسوتا" في أسدود، بعد ظهور أعراض حادة تشمل ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وصداعاً وآلاماً في العضلات.

ويعرف هذا المرض بأنه "حمى راجعة" تسببها بكتيريا تنتقل إلى البشر عبر لدغات نوع خاص من "القراد" الذي يعيش في الكهوف والشقوق الصخرية والمناطق الرطبة، وهي بيئات تواجد فيها الجنود خلال نشاطهم العسكري الأخير.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجنود السبعة تم إجلاؤهم من الميدان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أنهم يخضعون حالياً للمراقبة والعلاج بالمضادات الحيوية لمنع حدوث مضاعفات قد تؤثر على الجهاز العصبي أو وظائف الكبد والقلب.