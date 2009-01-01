زوارق الاحتلال تقصف ساحل غزة وخان يونس وقصف مدفعي شرق القطاع

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢١٥ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن محمد عنابة وهو اب لطفلين وزوجته حامل بقذيفة اسرائيلية مساء الاثنين قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد خضر طوطح برصاص الرافعات الاسرائيلية بخي الزيتون شرق مدينة غزة.

وكانت فرق الإسعاف والطواريء تمكنت من انتشال جثماني شهيدين ارتقيا مساء امس قرب مفرق الشهداء جنوب مدينة غزة.

ونقل الشهيدان منير عيد محمد الجطلي ٣٠ عامًا و علاء ابراهيم سليم عياد ٣١ عاما الى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد ان ظلت جثامينهما ملقاة على الارض لأكثر من ١٢ ساعة.

وفجر اليوم أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.