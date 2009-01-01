  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مواجهات واعتقالات خلال مداهمات بالضفة والقدس

الثلاثاء 12 مايو 2026 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات واعتقالات خلال مداهمات بالضفة والقدس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق واعتداءات نفذها مستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، كما داهمت منازل في بلدة كفر راعي جنوب جنين خلال عمليات اقتحام متكررة للبلدة.

وفي نابلس، توغلت القوات الإسرائيلية عبر عدة محاور، بينها حاجزا حوارة وعورتا، واقتحمت الضاحية العليا وبلدة بلاطة البلد وسط انتشار لقوات المشاة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا اعتداءات استفزازية في بلدة بيتا جنوب نابلس، شملت تخريب ممتلكات الأهالي ومهاجمة بركس زراعي في منطقة قماص.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة وداهمت مكتب قناة الجزيرة، كما اقتحمت بلدة دير جرير شمال شرق المدينة. وفي الخليل، اقتحمت القوات مدينة حلحول وداهمت بناية سكنية قبل اعتقال شاب.

كما اقتحمت قوة راجلة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة شبان قرب منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خفض المساعدات

شمس الكويتية تكشف عن الفنانين العرب الماسونيين ..

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي : رفض حماس نزع سلاحها يعزز احتمالات عودة الحرب في غزة

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

الأخبار الرئيسية

مستشار نتنياهو يهدد : إجراء مشترك من مجلس السلام وإسرائيل إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

IMG_4743

ما الذي يحدث داخل "مايكروسوفت إسرائيل"؟ ..الشركة تعترف باستخدام معلوماتها في إبادة الفلسطينيين..

باكستان ترفض التقارير عن وجود طائرات إيرانية: لتقويض جهود السلام"

بأغلبية ساحقة ودون أي معارضة.. إقرار قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لاعدام "عناصر النخبة” في حركة “حماس”

ترامب يجتمع بالجنرالات ويقول: وقف النار مع إيران يحتضر ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي لتدمير إسرائيل