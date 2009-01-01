مواجهات واعتقالات خلال مداهمات بالضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وانتشار عسكري مكثف، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق واعتداءات نفذها مستوطنون بحق ممتلكات الفلسطينيين.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل شمال طولكرم، كما داهمت منازل في بلدة كفر راعي جنوب جنين خلال عمليات اقتحام متكررة للبلدة.

وفي نابلس، توغلت القوات الإسرائيلية عبر عدة محاور، بينها حاجزا حوارة وعورتا، واقتحمت الضاحية العليا وبلدة بلاطة البلد وسط انتشار لقوات المشاة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين نفذوا اعتداءات استفزازية في بلدة بيتا جنوب نابلس، شملت تخريب ممتلكات الأهالي ومهاجمة بركس زراعي في منطقة قماص.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة وداهمت مكتب قناة الجزيرة، كما اقتحمت بلدة دير جرير شمال شرق المدينة. وفي الخليل، اقتحمت القوات مدينة حلحول وداهمت بناية سكنية قبل اعتقال شاب.

كما اقتحمت قوة راجلة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع انتشار عسكري في المنطقة، فيما احتجزت قوات الاحتلال ثلاثة شبان قرب منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم.