احتجاجات في نيويورك رفضاً لفعاليات عقارية مرتبطة بالمستعمرات الإسرائيلية

الثلاثاء 12 مايو 2026 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك/وكالات/

شهد حي بروكلين في مدينة نيويورك، مساء أمس، احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون لفلسطين رفضاً لفعالية عقارية نظمتها جهات وشركات عقارية إسرائيلية وأميركية، للترويج لبيع عقارات داخل دولة الاحتلال وفي المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تحت شعار: "أوقفوا بيع الأراضي الفلسطينية المسروقة".

وأكد المحتجون أن هذه ليست المرة الأولى التي تُقام فيها مثل هذه الفعاليات داخل نيويورك، مشيرين إلى احتجاجات مماثلة شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات بوقف أي أنشطة تتعلق بتسويق أراضٍ أو عقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

