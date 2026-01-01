إيران تعدم رجلا مدانا بتهمة التجسس لأميركا وإسرائيل

طهران / وكالات /

أعدمت إيران، اليوم الاثنين، رجلاً أدين بتهمة "التجسس" لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في أحدث عملية إعدام ضمن قضايا أمنية مرتبطة بالحرب التي تخوضها طهران ضد البلدين.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن "عرفان شكور زاده أُعدم بتهمة التعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وجهاز الموساد الإسرائيلي".

ولم تحدد الوكالة تاريخ تنفيذ حكم الإعدام أو توقيف شكور زاده، لكنها قالت إنه كان يعمل في إحدى "المنظمات العلمية الإيرانية العاملة في مجال الأقمار الاصطناعية".

وبحسب منظمتَي "هنغاو" و"إيران لحقوق الإنسان" ومقرهما النرويج، فإن شكور زاده كان طالباً في جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا.

وقبل إعدامه، كتب شكور زاده رسالة نفى فيها الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً بحسب المنظمتين: "لا تدعوا روحاً بريئة أخرى تُزهق في صمت ومن دون أن يلتفت إليها أحد".

وأفادت منظمة "هنغاو" بأن طالب الماجستير في هندسة الطيران والفضاء "تعرّض مدى تسعة أشهر للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد في الحبس الانفرادي لانتزاع اعتراف قسري منه".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "ميزان" قولها إن شكور زاده "قدّم معلومات سرية بشكل واعٍ وطوعي" إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد.

وتواجه إيران منذ فترة طويلة اتهامات غربية باستخدام برنامجها للأقمار الاصطناعية لتطوير قدراتها الصاروخية الباليستية.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين، وفق منظمات حقوقية، فيما تقول منظمة "إيران لحقوق الإنسان" إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1500 شخص العام الماضي.

وتخوض إيران حرباً ضد إسرائيل والولايات المتحدة منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي، عقب هجمات مكثفة شنها البلدان على الأراضي الإيرانية، بينما يسري وقف لإطلاق النار منذ الثامن من نيسان/ أبريل.

ومنذ بداية النزاع، كثّفت إيران تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالتجسس أو التهم الأمنية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعدمت طهران ثلاثة رجال بتهمة التورط في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.