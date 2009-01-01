قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

الإثنين 11 مايو 2026 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

 قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين، أن القوات الإيرانية مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة.

 

وكتب قاليباف عبر حسابه على منصة "إكس": "‏قواتنا المسلحة مستعدة للرد على أي عدوان بطريقة قائمة على الدروس المستفادة".

وأضاف: "مستعدون لكل الخيارات، سيفاجأون".

وختم قائلا: "الاستراتيجية والقرارات الخاطئة تنتج نتيجة خاطئة وهذا ما أدركه العالم".

وفي وقت سابق، قال نائب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إن الرئيس الأمريكي ترامب فشل في تحقيق أهدافه تجاه إيران سواء عبر تغيير النظام أو الاستيلاء على اليورانيوم أو السيطرة على مضيق هرمز.

وشدد على أن أي هجوم محتمل سيواجه برد يفوق توقعات الخصوم، في إشارة إلى جاهزية القوات البحرية للتعامل مع أي تصعيد في المنطقة.

