ايران : مقترحاتنا لإنهاء الحرب مع أمريكا سخية

الإثنين 11 مايو 2026 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إن مقترحات ​طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق ‌هرمز مشروعه وتتسم بالسخاء، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.

وبعد أيام من طرح الولايات المتحدة ​عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس ​الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع ⁠الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل، ​حليفة الولايات المتحدة، جماعة حزب الله المتحالفة من إيران.

وذكر ​التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران طالبت أيضا بالتعويض عن أضرار الحرب وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وأوردت وكالة تسنيم ​الإيرانية شبه الرسمية أن إيران دعت الولايات المتحدة ​إلى إنهاء حصارها البحري، وضمان عدم شن المزيد من الهجمات ورفع ‌العقوبات ⁠وإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني.

وفي غضون ساعات، رفض ترامب مقترح إيران ، وكتب على موقع تروث سوشال "لا يعجبني هذا، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق"، ​دون أن يقدم ​مزيدا من ⁠التفاصيل.

وقال بقائي "مطلبنا مشروع: المطالبة بإنهاء الحرب، ورفع الحصار والقرصنة الأمريكيين، والإفراج عن الأصول ​الإيرانية التي جُمدت ظلما في البنوك بسبب ​ضغوط الولايات ⁠المتحدة".

