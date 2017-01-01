تقديرات إسرائيل: الحرب لن تستأنف قبل زيارة ترامب المثيرة

تُراقب إسرائيل عن كثب التطورات في إيران، وبعد تصعيد الرئيس ترامب لتصريحاته ضد طهران إثر رفض اقتراحه، سيعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو اجتماعا لحكومته المُصغرة اليوم الاثنين. ورغم هذا الترقب، يُرجح الإسرائيليون أن الحرب مع إيران لن تستأنف قبل زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الصين، والتي ستبدأ يوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة.

سيكون ترامب أول رئيس أمريكي يزور الصين منذ زيارته لها عام 2017، ومن المتوقع أن تكون الزيارة متوترة للغاية، نظرا للحرب الاقتصادية التي يشنها ترامب ضدها. وتعد الصين أيضاً من أبرز داعمي إيران، ومستهلكا شبه حصري للنفط الإيراني، الذي مُنع وصوله إلى الصين منذ الحصار الأمريكي لمضيق هرمز.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق أيضا إزاء نقل الأسلحة الصينية إلى إيران، ومن المتوقع أن يثار هذا الموضوع خلال اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقد زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصين الأسبوع الماضي، وهو ما يُرجّح ارتباطه بزيارة ترامب هذا الأسبوع.