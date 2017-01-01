  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديرات إسرائيل: الحرب لن تستأنف قبل زيارة ترامب المثيرة

الإثنين 11 مايو 2026 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيل: الحرب لن تستأنف قبل زيارة ترامب المثيرة



سما / وكالات /

تُراقب إسرائيل عن كثب التطورات في إيران، وبعد تصعيد الرئيس ترامب لتصريحاته ضد طهران إثر رفض اقتراحه، سيعقد رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو اجتماعا لحكومته المُصغرة اليوم الاثنين. ورغم هذا الترقب، يُرجح الإسرائيليون أن الحرب مع إيران لن تستأنف قبل زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الصين، والتي ستبدأ يوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة.

سيكون ترامب أول رئيس أمريكي يزور الصين منذ زيارته لها عام 2017، ومن المتوقع أن تكون الزيارة متوترة للغاية، نظرا للحرب الاقتصادية التي يشنها ترامب ضدها. وتعد الصين أيضاً من أبرز داعمي إيران، ومستهلكا شبه حصري للنفط الإيراني، الذي مُنع وصوله إلى الصين منذ الحصار الأمريكي لمضيق هرمز.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق أيضا إزاء نقل الأسلحة الصينية إلى إيران، ومن المتوقع أن يثار هذا الموضوع خلال اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقد زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الصين الأسبوع الماضي، وهو ما يُرجّح ارتباطه بزيارة ترامب هذا الأسبوع.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

نتنياهو : من الممكن الدخول إلى إيران عسكرياً للحصول على اليورانيوم المخصب..

ايران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

ترامب: رد إيران على مقترح السلام لا يعجبني وهو مرفوض تماما

ترامب: يمكن أن نتحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين لتدمير ما تبقى من اهداف ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

ملادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خفض المساعدات

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

"الخط البرتقالي"... 65% من غزّة تحت الاحتلال

وثيقة إسرائيلية تُظهر تصنيع حماس مئات القذائف شهريا في غزة وتجنيد مقاتلين جدد