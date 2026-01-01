ستريتينغ يقول لستارمر: أنا مستعد لتولي منصب رئيس الوزراء

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة التلغراف أن ويس ستريتينغ أخبر كير ستارمر بأنه يعد ملف ترشيحه ليكون رئيس الوزراء القادم لبريطانيا.

يستعد وزير الصحة لإطلاق حملة قيادية إذا أُجبر كير على ترك منصبه هذا الأسبوع ، وسط تكهنات متزايدة بأن رئيس الوزراء سيضطر إلى الاستقالة.

عندما سُئل السيد ستريتينغ من قبل داونينج ستريت عن نواياه، يُفهم أنه قال إنه لا يخطط لتحدي السير كير بشكل مباشر، ولكنه يُعد "قضية" لتحدي القيادة إذا "انهار كل شيء" وتم إطلاق منافسة من قبل مرشح آخر.

وجاء ذلك في الوقت الذي طالبت فيه أنجيلا راينر، نائبة السير كير السابقة، رئيس الوزراء بالسماح لأندي بورنهام بالعودة إلى وستمنستر.

تفيد صحيفة التلغراف بأنه إذا أطلق السيد ستريتينغ حملة قيادية ، فسوف يجادل بأنه المرشح الوحيد القادر على هزيمة حزب الإصلاح البريطاني، بعد أن احتفظ حزب العمال بمجلس ريدبريدج المحلي في شرق لندن هذا الأسبوع.

من المفهوم أن فريق السيد ستريتينغ يعمل على صياغة حملة قيادية، تستند إلى خمسة "ركائز"، بما في ذلك أفكار سياسية محددة.

ومن المتوقع أيضاً أن يشير إلى بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي ستنشر يوم الخميس والتي يُعتقد أنها ستظهر أنه قد حقق أو يقترب من تحقيق هدفه المتمثل في رؤية 65 في المائة من المرضى لتلقي العلاج غير العاجل في غضون 18 أسبوعاً.

وقال أحد حلفاء السيد ستريتينغ لصحيفة التلغراف: "لقد أوضح ويس لمكتب رئيس الوزراء أنه لن يتحدى كير، لكنه يعد قضية إذا انهار كل شيء".

"مثل معظم أعضاء الحزب، يعتقد أن كير يستحق فرصة لتوضيح كيف سيغير الأمور هذا الأسبوع. إنه لا يخطط."

من المفهوم أن السيد ستريتينغ ناقش آخر مرة طموحاته القيادية مع السير كير قبل هزيمة حزب العمال في الانتخابات المحلية.

يواجه ستامر لحظة حاسمة في الـ 24 ساعة القادمة، حيث من المتوقع بالفعل أن يواجه تحدياً على القيادة يوم الاثنين من النائبة كاثرين ويست ، الوزيرة السابقة، بسبب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية.

في خطابه يوم الاثنين، سيتعهد رئيس الوزراء ستارمر بوضع بريطانيا "في قلب أوروبا" في محاولة أخيرة لإنقاذ رئاسته للوزراء بعد أن قاد حزب العمال إلى هزيمة تاريخية في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.