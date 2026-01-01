الأفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الـ14 في تاريخه

توج فريق الأفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما حسم لقاء “ديربي العاصمة” أمام مضيفه الترجي بالفوز بهدف دون رد، الأحد، على ملعب حمادي العقربي برادس، في الجولة 29.

بهذا الفوز، رفع الأفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي الوصيف، قبل جولة واحدة على ختام البطولة، وهو فارق لا يمكن تعويضه، ليحسم اللقب رسميا.

المباراة اتسمت بالكفاح من الفريقين ونجح الترجي في فرض سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول، لكنه افتقد للفاعلية الهجومية أمام مرمى الأفريقي رغم محاولات كسيلة بوعالية وفلوريان دانهو لهز الشباك.

وواصل الترجي ضغطه في الشوط الثاني، ولاحت فرصة خطيرة لمعز الحاج علي بتسديدة في الدقيقة 56، قبل أن يتكفل محمد بن علي بإبعاد أخطر فرص الإفريقي في الدقيقة 58 إثر انفراد من فراس شواط.

وتوقفت المباراة أكثر من 10 دقائق بسبب إشعال الألعاب النارية من جمهور الترجي، وعقب استئنافها كاد البرازيلي يان ساس أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض من رأسية علت المرمى بطريقة غريبة، إثر تمريرة عرضية مميزة من حمزة رفيعة.

وشهدت الدقيقة 90+12 طرد لاعب الإفريقي الكونغولي فيليب كينزومبي للإنذار الثاني ليستكمل فريقه الدقائق الأخيرة في ظل نقص عددي.

وجاء هدف الفوز القاتل للأفريقي في الدقيقة 90+16 عبر غيث الزعلوني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة ليهدي فريقه لقبا غائبا منذ أكثر من عقد.