  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحالة 5 مخالفين للنيابة العامة خلال شهر نيسان

الإثنين 11 مايو 2026 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحالة 5 مخالفين للنيابة العامة خلال شهر نيسان



القدس المحتلة / سما/

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك.

وبين الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها لشهر نيسان الماضي ضبط طواقمها أكثر من 82 طن من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية و إتلاف أكثر من 322 طن خلال جولات تفتيشية نفذتها الطواقم في مختلف المحافظات.

وأوضحت الادارة في تقريرها أن الطواقم نفذت 355جولة تفتيشية شملت زيارة 2392 محال ومنشآت تجارية، إضافة إلى تسليم 39 إخطارا و مخالفة 28 محال تجاري كما تم التعامل مع 192 شكوى قدمت للوزارة

وأشارت أيضا الى سحب 33 عينة من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.

وفي إطار جهودها لتنظيم السوق، عقدت الإدارة العامة لحماية المستهلك اجتماعًا للجنة تنظيم السوق الداخلي لمناقشة خطة عيد الأضحى المبارك، والخروج بتوصيات لدعم المنتج الوطني، وعززت التعاون مع الهيئات المحلية لضمان حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

الموساد: الحرس الثوري بات منهكاً والمفاوضات بين ايران وأمريكا ستنفجر ..

نتنياهو : من الممكن الدخول إلى إيران عسكرياً للحصول على اليورانيوم المخصب..

ايران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب

كوريا الشمالية تُعدِّل دستورها: ضربة نووية تلقائية حال اغتيال كيم

نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

يورام كوهين: "دولة (الشاباك) تتصدع" و"نتنياهو خطر على الديمقراطية"

الأخبار الرئيسية

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

"الخط البرتقالي"... 65% من غزّة تحت الاحتلال

وثيقة إسرائيلية تُظهر تصنيع حماس مئات القذائف شهريا في غزة وتجنيد مقاتلين جدد

ترامب: رد إيران على مقترح السلام لا يعجبني وهو مرفوض تماما