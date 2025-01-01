شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي كبير في قطاع غزة

غزة/سما/

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ 213 على التوالي، بالقصف المدفعي والجوي وإطلاق النار، واستهداف المدنيين؛ والذي أدى لشهداء وجرحى، منذ ساعات فجر اليوم الأحد.

وارتقى 3 مواطنين وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في استهداف جوي من قبل مسيرة حربية إسرائيلية لـ "جيب مدني"، مقابل جمعية إعمار بحي الأمل غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فجر الأحد، مواطن وأصيب آخرين إثر استهداف مسيرة حربية تابعة للاحتلال، مجموعة من المدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.

وأصيب مواطن آخر، جراء قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وطال القصف الإسرائيلي المنطقة الشرقية من بلدة القرارة، شمال شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت طائرات الـ "كواد كابتر" المسيرة، النار في محيط منطقة الميناء غربيّ مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار آخر من زوارق الاحتلال الحربية تجاه شاطئ غزة.

ونسف جيش الاحتلال، فجر اليوم، عدة مبانٍ مدنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بينما استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم، شرقي غزة.

وتنتهك قوات الاحتلال اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية؛ التي وقعت في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية، يوم 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي ونسف منازل ومنشآت مدنية في القطاع المنكوب.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد وثّق ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لـ 377 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 مواطناً وإصابة 376 آخرين.