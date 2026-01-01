الاحتلال يواصل خروقاته .. استشهاد شاب بالمغازي وقصف مدفعي بالبريج وسط القطاع

الأحد 10 مايو 2026 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 213 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع .

وارتقى فجر اليوم شهيد ومصابون في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء السبت استشهد المواطن اياد محمد المطوق بقصف جوي قرب مقر شركة الاتصالات بجباليا فيما اصيب طفل كان يمر بالمكان.

واصيب مواطنين اثنين صباح الاحد بشظايا بقنبلة كواد كابتر قرب منطقة الشاكوش في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات نسف منازل شرقي مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الإحتلال النار غربي مدينة غزة.

وفي سياق منفصل وسعت قوات الاحتلال الخط الأصفر شمال خان يونس.

وقال شهود عيان ان دبابات الاحتلال وضعت مكعبا اصفر مقابل مشفى السلام شمال خان يونس.

