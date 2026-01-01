صحيفة أمريكية تكشف: إسرائيل أقامت قاعدة عسكرية سرية في العراق لدعم عملياتها ضد إيران

وكالات - سما-

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، أن إسرائيل أنشأت قاعدة عسكرية سرية في قلب الصحراء العراقية، بهدف تأمين الدعم اللوجستي وعمليات الإنقاذ خلال حملتها الجوية ضد إيران.

​وبحسب المصادر، فقد أقام الجيش الإسرائيلي هذا المرفق قبل وقت قصير من اندلاع الحرب وبعلم الولايات المتحدة، حيث تمركزت فيه قوات خاصة ليكون بمثابة مركز إمداد متقدم للجيش الإسرائيلي، وقاعدة لفرق الإنقاذ المخصصة لانتشال الطيارين في حال إسقاط طائراتهم فوق أراض معادية.

​وأشار التقرير إلى أن هذه القاعدة كادت أن تنكشف في أوائل شهر آذار الماضي، بعد أن رصد راعي أغنام عراقي نشاطا عسكريا غير مألوف وحركة للمروحيات في المنطقة.

وعلى إثر ذلك، دفع الجيش العراقي بقوات لاستطلاع الأمر، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية لإبعادهم ومنعهم من الوصول إلى القاعدة، وهي الغارات التي أدانتها الحكومة العراقية آنذاك وأسفرت عن مقتل جندي عراقي.

​وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة أنه رغم عدم سقوط أي طيار إسرائيلي خلال العمليات، إلا أن القاعدة شاركت في تأمين عمليات حليفة؛ فعندما سقطت طائرة F-15 أمريكية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية، عرضت إسرائيل المساعدة، وبالفعل نفذت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية لتأمين محيط سقوط الطائرة وتسهيل عملية الإنقاذ التي نفذتها القوات الأمريكية لاحقا لإخراج طاقمها.