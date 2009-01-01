الطقس: أجواء حارة حتى الثلاثاء المقبل

السبت 09 مايو 2026 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية، الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر حفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية، الى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، وحارا في باقي المناطق، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية شمالية إلى غربية خفيفة، معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

