أبو هولي ومندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية يبحثان إحياء الذكرى الـ78 للنكبة

استقبل مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم (الخميس) في مقر المندوبية الدائمة بالقاهرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، الدكتور أحمد أبو هولي؛ وذلك في إطار التحضيرات لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية.

وبحث الجانبان آليات التحضير للفعاليات المركزية لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة، التي تُقام هذا العام تحت شعار: "لن نرحل… جذورنا أعمق من دماركم"، بما يشمل تنظيم فعالية سياسية رفيعة المستوى في مقر جامعة الدول العربية، إلى جانب الفعاليات الوطنية والشعبية والإعلامية التي ستُنظم في الوطن والشتات، لتجديد التأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة.

وأكد أبو هولي أن إحياء ذكرى النكبة هذا العام يأتي في ظل واحدة من أخطر المراحل التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التهجير القسري والتدمير الممنهج للمخيمات الفلسطينية ومحاولات شطب قضية اللاجئين. وشدد على أن الشعب الفلسطيني أثبت، رغم الألم والدمار، أن النكبة لم تكسر إرادته، وأن الفلسطيني الذي تعلّم من درس التهجير الأول لن يرحل عن أرضه، وستبقى بوصلته متجهة نحو فلسطين والقدس والعودة.

وأضاف أبو هولي أن رسالة إحياء النكبة هذا العام تحمل للعالم تأكيدًا واضحًا بأن الرواية الفلسطينية حيّة ومتجذرة، وأن محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني ستسقط كما سقطت كل رهانات الاحتلال السابقة، مشيرًا إلى أن المخيمات الفلسطينية ستبقى عنوانًا للهوية الوطنية والشاهد الحي على جريمة النكبة المستمرة منذ عام 1948.

من جانبه، أكد السفير مهند العكلوك أن اقامة فعالية لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة في جامعة الدول العربية يشكل رسالة سياسية عربية موحدة تؤكد التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، ورفض كل محاولات التهجير القسري أو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار العكلوك إلى أن إحياء النكبة هذا العام يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب مفتوحة تستهدف وجوده وهويته الوطنية، ما يستدعي تعزيز الحراك العربي والدولي لوقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وصون حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.

وحضر اللقاء من المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية: المستشار الأول الدكتور رزق الزعانين، والسكرتير الثالث عُلا عامر الجعب، والدكتور إبراهيم حمد.