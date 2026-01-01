الجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب والغاء كل الفعاليات في الشمال بعد اغتيال قائد كتيبة الرضوان

الخميس 07 مايو 2026 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

في أعقاب اغتيال قائد وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله،أحمد غالب بلوط، قائد وحدة الكوماندوز النخبوية التابعة لحزب الله في الضاحية ببيروت، قررت اسرائيل إلغاء المزيد من الفعاليات في شمال البلاد، حيث تحذر السلطات السكان من رد محتمل من حزب الله في ضوء عملية الاغتيال المروعة.

وفقا لصحيفة معاريف تتوقع القيادة الشمالية أن يحاول حزب الله إطلاق النار على المستوطنات الشمالية ردًا على عملية الاغتيال. وفي هذا السياق، قررت القيادة الشمالية إلغاء الاستثناءات من تخفيف قيادة الجبهة الداخلية للإجراءات الدفاعية في جميع المستوطنات الواقعة على طول خط المواجهة في الشمال.

وطلب الجيش الإسرائيلي من رؤساء المستوطنات إلغاء الفعاليات الجماهيرية المقررة في نهاية هذا الأسبوع. كما يخشى الجيش الإسرائيلي أن يُطلق حزب الله النار في المستقبل القريب، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

