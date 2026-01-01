الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف الجو وباراً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.