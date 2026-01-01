  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الخميس 07 مايو 2026 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف الجو وباراً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً إلى صاف حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

إيران اخترقت قدس أقداس المؤسسة الأمنيّة وغنمت مائة ألف ملّفٍ أمنيٍّ من معهدٍ للموساد

لجنة إدارة غزة: لا نمثل أي فصيل سياسي ومهمتنا خدمة أبناء شعبنا بالقطاع

صحيفة لبنانية :خلاف إماراتي ـ سعودي وترحيل باكستانيين

الكشف عن ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا

نتنياهو وعدد من القادة يهاتفون بن زايد

"اكسيوس" : الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

روسيا تكشف عن نتائج أولية للجرعة الأولى من لقاح السرطان

الأخبار الرئيسية

IMG_4656

بدقة متناهية ..واشنطن بوست: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران قصفت أكثر من 200 منشأة في قواعد أمريكية

إيران تراجع مقترحا أميركيا.. وترمب يُلمّح إلى محادثات جيدة للغاية واتفاق قريب..

إسرائيل تزعم اغتيال قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله

الكشف عن ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا

نتنياهو يخشى تقديم ترامب "تنازلات" لإيران في اللحظة الأخيرة