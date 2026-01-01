تجميد إنشاء مركز "ويز إير" في إسرائيل بسبب استمرار تعليق الرحلات

الأربعاء 06 مايو 2026 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تجميد مشروع إنشاء مركز تشغيلي لشركة الطيران منخفض التكلفة "ويز إير" في إسرائيل، في ظل استمرار عدم استئناف الشركة رحلاتها من وإلى البلاد.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاء قرار التجميد على خلفية امتناع الشركة عن العودة للعمل في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم إعلانها سابقاً نيتها استئناف الرحلات نهاية نيسان/ أبريل، قبل أن تؤجل ذلك إلى مطلع أيار/ مايو، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وعدم وضوح مستقبل الأوضاع الأمنية.

وكانت الشركة المجرية قد أوقفت رحلاتها خلال فترة الحرب، فيما شاركت خلال شهر آذار/ مارس في جهود إعادة إسرائيليين من الخارج عبر تشغيل رحلات إلى شرم الشيخ من عدة وجهات أوروبية.

وفي سياق متصل، كانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ريغيف قد التقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي المدير التنفيذي للشركة جوزيف فارادي، لبحث إنشاء قاعدة تشغيل للشركة في مطار بن غوريون، بما يسمح بتسيير رحلات مباشرة بوتيرة أعلى.

وكان من المتوقع أن يتيح إنشاء المركز إبقاء طائرات الشركة في المطار خلال ساعات الليل، ما يعزز عدد الرحلات ويجعل إسرائيل نقطة انطلاق ووجهة مركزية لعمليات الشركة.

في المقابل، طالبت إسرائيل الشركة بتسيير رحلات داخلية إلى إيلات، وتشغيل رحلات دولية منها، إضافة إلى الاستمرار في العمل حتى في أوقات الحرب.

