قبل الفطور أم بعده؟.. ما التوقيت الصحي لتنظيف الأسنان؟

سما / وكالات /

أثارت طبيبة أسنان جدلا واسعا حول التوقيت الأفضل لتنظيف الأسنان، محذّرة من أن الطريقة الخاطئة قد تسبب أضرارا دائمة لمينا الأسنان.

وتوضح الدكتورة ديبا تشوبرا أن تنظيف الأسنان قبل الفطور هو الخيار الأفضل صحيا، خلافا لما يعتقده كثيرون ممن يفضلون تنظيفها بعد تناول الطعام.

وقالت: "يساعد تنظيف الأسنان قبل الفطور على إزالة البلاك والبكتيريا المتراكمة خلال الليل، كما يشكّل طبقة واقية من الفلورايد على الأسنان قبل التعرض للطعام".

ويأتي هذا الرأي مخالفا لما هو شائع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يرون أن تنظيف الأسنان بعد الفطور أكثر منطقية.

وقال أحد مستخدمي تطبيق "تيك توك": "أتناول الفطور ثم أنظف أسناني، هذا يبدو أكثر منطقية".

وفي المقابل، سخر آخر قائلا: "ما الفائدة من تنظيف الأسنان قبل الفطور؟ ستبقى رائحة الفم طوال اليوم مثل الحليب والحبوب".

وتشير الطبيبة إلى أن كثيرا من أطعمة الفطور مثل العصائر والمربى تحتوي على أحماض قد تضعف مينا الأسنان.

وتضيف: "قد يكون تنظيف الأسنان مباشرة بعد الفطور ضارا، خاصة بعد تناول أطعمة حمضية مثل الفاكهة أو العصائر، لأن هذه الأطعمة تليّن طبقة المينا مؤقتا، وتنظيفها في هذه المرحلة قد يزيد من تآكلها".

وتؤكد أن التنظيف قبل الفطور يقلل من تأثير الأحماض والسكريات، حيث تقول: "عندما تنظف أسنانك قبل الفطور، فإنك تمنحها طبقة حماية إضافية تقلل من الضرر المحتمل".

أما في حال تفضيل تنظيف الأسنان بعد الفطور، فتوصي تشوبرا بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل.

وتوضح: "تحتاج المينا إلى وقت للتعافي بعد التعرض للأحماض، والتنظيف المباشر قد يؤدي إلى حساسية وتآكل تدريجي للأسنان".

وتضيف: "يساعد الانتظار 30 دقيقة على إعادة توازن الأحماض في الفم عبر اللعاب، ما يسمح للمينا بالتصلب مجددا".