السعودية تُسلّم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

الأربعاء 06 مايو 2026 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تُسلّم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار



عمان / وكالات /

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم والمفوّض لدى دولة فلسطين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كريستيان ساوندرز، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية للوكالة بقيمة مليوني دولار، لدعم ميزانيتها وبرامجها وعملياتها في المنطقة.

وأكد السفير السعودي حرص المملكة العربية السعودية، بتوجيه من القيادة الرشيدة على نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم ميزانية وكالة (الأونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية والتعليمية والصحية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهونها، منوها إلى الدور الحيوي للأونروا لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته.

وعبر المفوض العام بالإنابة للوكالة كريستيان سوندورز، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية لدعمها المتواصل والثابت لتمكين الأونروا من تنفيذ برامجها المختلفة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم.

