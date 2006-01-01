قناة عبرية تزعم : مسؤولين إماراتيين طالبوا السفير الإسرائيلي بدفع أمريكا للتحرك ضد إيران

القدس المحتلة/سما/

زعمت قناة "كان: العبرية مساء الثلاثاء، بأن مسؤولين كبار في أبو ظبي قالوا للسفير الإسرائيلي في الإمارات: "يجب أن نجعل الإدارة الأمريكية تتحرك، يجب معاقبة النظام في إيران، وقال برلماني إماراتي سابق: "حان الوقت لإنهاء النظام الإرهابي في إيران".

وكانت الإمارات تعرضت بشدة لهجمات صاروخية وبواسطة الطائرات المسيرة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة وإصابة عدد من الأفراد.

أعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب القصوى بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة مساء يوم الاثنين، عن إطلاق إيران أربعة صواريخ باتجاهها. جسب هآرتس العبرية.