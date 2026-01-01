الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الديرات جنوب الخليل

الخليل/ سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم الإثنين، منزلاً سكنياً في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل، في إطار سياسة الهدم والتضييق المتواصلة بحق المواطنين في المنطقة.

وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا، أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة آلياتها الثقيلة، قبل أن تشرع بهدم منزل يعود للمواطن راضي الجبارين ونجله منير، والمكوّن من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويؤوي ما يقارب 15 فرداً.

وأضاف مخامرة أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بهدم المنزل، بل أقدمت أيضاً على تحطيم عدد من الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي المحيطة بالمكان، ما خلّف أضراراً إضافية في ممتلكات المواطنين.