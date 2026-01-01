  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الديرات جنوب الخليل

الإثنين 04 مايو 2026 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلاً في قرية الديرات جنوب الخليل



الخليل/ سما/

 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم الإثنين، منزلاً سكنياً في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل، في إطار سياسة الهدم والتضييق المتواصلة بحق المواطنين في المنطقة.

وأفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا، أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة آلياتها الثقيلة، قبل أن تشرع بهدم منزل يعود للمواطن راضي الجبارين ونجله منير، والمكوّن من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 300 متر مربع، ويؤوي ما يقارب 15 فرداً.

وأضاف مخامرة أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بهدم المنزل، بل أقدمت أيضاً على تحطيم عدد من الأشجار المثمرة وتجريف الأراضي المحيطة بالمكان، ما خلّف أضراراً إضافية في ممتلكات المواطنين.

الأكثر قراءة اليوم

"MEE": واشنطن والاحتلال يرفضان مقترحا فلسطينيا لغزة

نتنياهو يهدد : نستعد للقتال ضد ايران ونزع سلاح حماس

بعد انهيار محادثات القاهرة والتهديد بعودة الحرب.. ملادينوف يصل إسرائيل بشكل مفاجئ

القناة 11 العبرية : قرار مفاجئ من رئيس الشاباك في اسرائيل بعد ازمة كبيرة داخل الجهاز

رضائي يهدد أمريكا : استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائراتكم

حماس تنهي ترتيباتها القيادية وتؤجل حسم رئاسة المكتب السياسي

لوموند: دول الخليج تشهد انقسامات في ظل تهديدات أميركية ضد إيران

الأخبار الرئيسية

اقتربت من مضيق هرمز ...إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين إيرانيين

إيران: تلقينا الرد الأميركي والمفاوضات مستمرة

بعد انهيار محادثات القاهرة والتهديد بعودة الحرب.. ملادينوف يصل إسرائيل بشكل مفاجئ

الأمين العام لحزب الله: لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون

6 ألوية في غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد عملياته والضغط على حماس