مخطط استيطاني جديد يستهدف أراضي بيرين شرق الخليل

الخليل/ سما/

أفاد رئيس مجلس قروي بيرين، فريد برقان، بأن سلطات الاحتلال أبلغت المجلس بقرار جديد يتعلق بمخطط يستهدف أراضي المواطنين في القرية الواقعة شرق الخليل.

وأوضح برقان أن المخطط، الذي تم التبليغ عنه من قبل ما تسمى بالإدارة المدنية، يشمل عدداً من قطع الأراضي التابعة لمواطني القرية، داعياً أصحاب الأراضي المشمولة إلى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات المختصة لمواجهة القرار والاعتراض عليه ضمن المدة القانونية.

وأشار إلى أن المخطط المقترح يمتد عبر المدخلين الرئيسيين لقرية بيرين، ويمر في أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين من القرية، الأمر الذي يهدد بمصادرة مساحات جديدة من الأراضي ويزيد من التضييق على السكان في المنطقة.