"الاحصاء" يباشر بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة على تنفيذ مسح القوى العاملة في قطاع غزة

الإثنين 04 مايو 2026 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

باشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الاثنين، وعبر تقنية "الزووم" من رام الله، في إعادة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع غزة، ولا سيما العاملين الميدانيين على تنفيذ مسح القوى العاملة، حيث تعتبر هذه الخطوة أساسية لمواصلة استئناف العمل الإحصائي بكفاءة وجودة عالية، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي مر بها قطاع غزة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الاحصاء سفيان أبو حرب، أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لاستعادة ومواصلة العمل الإحصائي بجودة ومهنية عالية، مشيراً أن الاستثمار في بناء قدرات الباحثين الميدانيين، وتحديث مهاراتهم ينعكس مباشرة على دقة البيانات وموثوقيتها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها القطاع.

ويشمل التدريب على عدة موضوعات هامة تتعلق بالجانب الفني لاستمارة مسح القوى العاملة وكيفية الوصول للأسر، وكيفية التعامل مع المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وكذلك كيفية التعامل مع المواطنين، إضافة إلى تحديث المهارات الفنية والميدانية للباحثين، وتعزيز قدراتهم في جمع البيانات وفق المعايير الحديثة، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمهني لهم لتمكينهم من أداء مهامهم في ظل بيئة عمل معقدة بسبب الظروف النفسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال الاسرائيلي.

