الرئيس يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية

رام الله / سما/

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا رئاسيا بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ومحافظ سلطة النقد.

وينص المرسوم على أن يتشكل مجلس الإدارة من كل من:

1-محافظ سلطة النقد الفلسطينية

رئيساً / بحكم القانون.

2-نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية

عضواً/ بحكم القانون.

3-السيد/ مجدي الحسن ممثلاً عن وزارة المالية/ بحكم القانون.

4-السيد/ إسماعيل عبد الكريم سليم حسين عضوا.

5-السيد/ إبراهيم محمد عوض عضواً.

6-السيد/ نسيم بشارة نور عضوا.

7-السيد/ علاء سليم موسى سيسالم عضوا.

8-السيد/ زاهر الهموز عضواً.