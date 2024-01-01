ترامب : لم تكن إسرائيل لتوجد لولا أنا وبيبي ...

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الإجراءات القانونية الجارية ضده.

أفادت بذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية “Kan” وقالت: “جدد ترامب دعوته للرئيس هرتسوغ للعفو عن بنيامين نتنياهو”.

وفي مقابلة مع القناة المذكورة أعلاه، كال ترامب المديح لنتنياهو ووصفه بأنه “رئيس وزراء زمن الحرب”.

وقال ترامب في المقابلة: “لم تكن إسرائيل لتوجد لولا أنا وبيبي (نتنياهو)، بهذا الترتيب. أنتم بحاجة إلى رئيس وزراء يستطيع التركيز على الحرب وليس على أمور تافهة”.

وكان هرتسوغ قد صرح سابقا في مناسبات عديدة بأن قرار العفو عن نتنياهو، الذي يواجه عدة قضايا في المحاكم، سيتم اتخاذه وفقا للقانون والإجراءات التي وضعها النظام القانوني، وكذلك وفقا لما يقتضيه الضمير.

في أبريل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن هرتسوغ، بدلا من العفو عن نتنياهو في قضية الفساد، يرغب أولا في جعله يعترف بالذنب.

وأكدت مصادر الصحيفة أن هرتسوغ يهدف إلى تعزيز الوحدة، وبالتالي لا يخطط حاليا للرد على طلب العفو الذي قدمه نتنياهو، ولكنه يفضل حل القضية من خلال المفاوضات.

في ديسمبر 2024، بدأت جلسات الاستماع في محكمة تل أبيب الجزئية بشأن قضايا قديمة مرفوعة ضد نتنياهو الذي يواجه عدة تحقيقات جنائية. وكان نتنياهو قد ادعى سابقا أن التهم الموجهة إليه تهدف إلى عزله من منصبه كرئيس للوزراء.