وزارة الطاقة الأمريكية تطلب نحو 100 مليون دولار لتطوير أسلحة نووية خارقة للتحصينات

القدس المحتلة / سما/

طلبت وزارة الطاقة الأمريكية نحو 100 مليون دولار لتطوير أسلحة نووية خارقة للتحصينات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الطاقة المسؤولة عن تطوير الأسلحة النووية، تسعى للحصول على ملايين الدولارات لتطوير أسلحة نووية جديدة قادرة على تدمير الهياكل الدفاعية المغلقة.

وأشارت إلى أن الوزارة طلبت 99 مليون دولار في الدورة المالية القادمة لدعم هذه الجهود.

وأوضحت المجلة أن القنبلة من طراز "بي 61-11" تُعد حاليًا الذخيرة النووية الوحيدة المتخصصة في الاختراق العميق والتي تُطلق من الجو في الترسانة الأمريكية.

ولفتت إلى عدم توفر تفاصيل حتى الآن بشأن تصميم السلاح الجديد "نظام الردع النووي المحمول جوًا" (إن.دي.إس-إيه)، كما لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة وصلت عملية تطويره.