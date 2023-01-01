  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,610

الأحد 03 مايو 2026 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,610



غزة / سما /

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,610 شهداء، و172,448 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، و3 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 830 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,345، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : إسرائيل تبحث “جزّ العشب” في غزة بدلاً من حرب شاملة تعارضها واشنطن

مسيرات “حزب الله” المتطورة تقلب حسابات إسرائيل وتربك جيشها وتفرض تحديًا أمنيًا..

تقرير : بلدان عربية متضررة وأخرى مستفيدة من غلق مضيق هرمز ..

الاعلام العبري : استدعاء الكابينت لاجتماع لمناقشة استئناف الحرب في غزة

ترامب يشبّه احتجاز سفينة إيرانية بـ”القرصنة”: استولينا على نفطها إنها تجارة مربحة جدا

كعكة الإعدام: هدية زوجة بن غفير بمشهد أثار عاصفة من الجدل

ترامب يرفض ..إيران تقترح فتح “هرمز ” وإنهاء الحصار الأمريكي وتأجيل المحادثات النووية..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: “الجيش المصريّ يبني قوّته المفرطة وعلينا منعه”.. الأمن أهّم من السلام

محدث .. إلغاء جلسة الكابينيت وسط ضغوط في الجيش الإسرائيلي لاستئناف الحرب على غزة

مخطط الخط البرتقالي : قضم إسرائيلي جديد يبتلع 60% من مساحة قطاع غزة

قد نهاجمها في كل لحظة ..ترامب: أُبلغت بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران وأنتظر الصياغة الدقيقة

إيران قدمت للإدارة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني مقترحا من 14 بندا لإنهاء الحرب..