ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,610

غزة / سما /

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,610 شهداء، و172,448 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، و3 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 830 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,345، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.