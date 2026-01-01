لبنان : غارات اسرائيلية و أوامر إخلاء

القدس المحتلة / سما /

تواصلت أوامر الإخلاء والإنذارات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، صباح اليوم، الأحد، مع توسيع نطاقها لتشمل عشرات البلدات، بالتوازي مع موجة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف طاولت مناطق واسعة، في استمرار للعدوان رغم سريان الهدنة الممددة حتى 17 أيار/ مايو الجاري.

ميدانيًا، استهدفت الغارات ليلًا وفجرًا بلدات عدة، بينها المنصوري والقليلة وخراج الريحان في جزين، وسط قصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران المسيّر، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بالإخلاء شملت بلدات إضافية في النبطية، داعيًا السكان إلى مغادرة منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر.

واستمرت الهجمات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة، إذ سُجّلت عشرات الغارات في النبطية وبنت جبيل وصور وجزين، طاولت منازل ومبانٍ سكنية وطرقات ومركبات، إلى جانب قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وعمليات تفجير واسعة في بلدات حدودية، خصوصًا في بنت جبيل ومحيطها.

وتظهر حصيلة يوم السبت وحده تصعيدًا لافتًا، مع تنفيذ 94 هجومًا إسرائيليًا أسفرت عن استشهاد 19 شخصًا وإصابة آخرين، فيما ردّ حزب الله عبر خمس عمليات استهدفت تجمعات لجنود وموقعًا مضادًا للدروع، مؤكدًا أنها جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه" وردًا على خروقات وقف إطلاق النار.

في موازاة ذلك، بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، في لقاء وُصف بالاستثنائي في بيروت، التطورات الأمنية وسبل تفعيل آلية الإشراف، وسط تأكيد على أهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة، في ظل استمرار الخروقات واتساع رقعة العمليات العسكرية.