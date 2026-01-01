الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

الأحد 03 مايو 2026 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

الراصد الجوي أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائما جزئيا ومغبرا، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وخلال ساعات النهار، تسود أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، وتكون دافئة في معظم المناطق بما فيها الجبال، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال مع طابع شبه صيفي في المناطق الغورية.

أما خلال ساعات الليل، فيطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يتوقع أن تتأثر البلاد، يوم الإثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا، ما يؤدي إلى طقس غائم جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية.

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا إضافيا وملموسا، لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وخلال ساعات الليل، يزداد الإحساس بالبرودة بشكل لافت، خصوصا في المناطق الجبلية العالية، حيث تسود أجواء باردة بشكل واضح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

يستمر تأثر البلاد، يوم الثلاثاء، بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية.

وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، فيما تزداد برودة الأجواء خلال ساعات الليل، لتصبح باردة بشكل لافت، خصوصا في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، حيث يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء دافئة في مختلف المناطق بما فيها الجبال.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، ليسود طقس بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، وبارد نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل إلى دافئ خلال ساعات النهار، مع أجواء حارة نسبيا في المناطق الغورية.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، فيما تكون أكثر برودة في المناطق الجبلية.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف إضافي على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل مائل إلى الصيفي خلال ساعات النهار، في حين تشهد المناطق الغورية أجواء حارة بشكل لافت.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الانتعاش، مع بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، بينما تسود أجواء أبرد نسبياً في المناطق الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو خاصة يوم الأحد، والانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الإثنين، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

