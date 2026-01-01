جريمة مروعة قرب رام الله .. أب يقتل طفله ويحرق جثمانه

الأحد 03 مايو 2026 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة مروعة قرب رام الله .. أب يقتل طفله ويحرق جثمانه



رام الله/سما/

قتل الطفل نعيم أحمد الشامي (11 عاما) من بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله بالضفة الغربية في جريمة مروعة هزت البلدة، وأثارت موجة واسعة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وبحسب المعلومات المتداولة، عثر على جثمان الطفل في منطقة قريبة من دير بزيع، بعد الإبلاغ عن فقدانه، فيما تشير المعطيات الأولية إلى تورط والده في قتله قبل إلقاء الجثة في منطقة مهجورة.

وأقدم والده على قتله، ثم قام بحرق جثمانه في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأفادت مصادر بأن الأب سلم نفسه لاحقا للأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الشارع الفلسطيني.

وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل رسمية كاملة حول القضية، وسط مطالبات شعبية بالإسراع في توضيح الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي خلفت صدمة إنسانية عميقة في المجتمع المحلي.

الشرطة تعلن توقيف المشتبه به في جريمة قتل طفل ببيت عور

أعلن المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الطفل في بلدة بيت عور التحتا بمحافظة رام الله والبيرة.

وأوضح أن المشتبه به بات قيد التوقيف لدى الشرطة، فيما تواصل الشرطة والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة تفاصيل وملابسات الجريمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

