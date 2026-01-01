الاحتلال يواصل خروقاته .. نسف منازل شرق خان يونس وقصف مدفعي شرق غزة

الأحد 03 مايو 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 206 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة عدد آخر في مختلف مناطق القطاع .

وأعلنت مشفى شهداء الأقصى مساء الجمعة استشهاد المواطن محمد السيد سليمان سبيتان جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق انتشل مواطنون جثمان الشهيد عمار طلال احمد ابو شاب من منطقة السطر الشرقي بخان يونس جنوب القطاع.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهي الثالثة خلال 24 ساعة.

وواصل جنود الاحتلال إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

 

