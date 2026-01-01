بولتون يهاجم ترامب: لو ألقى نظرة على الخريطة ولو لمرة واحدة لأدرك أهمية مضيق هرمز

انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون رد فعل الرئيس دونالد ترامب على إغلاق إيران لمضيق هرمز.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق “إن أي شخص ألقى نظرة سريعة على الخريطة يعلم أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق استراتيجية محتملة”.

وأضاف بولتون خلال مقابلة مع برنامج “النظام الجديد” ستنشر كاملة يوم الأحد، أن ترامب على الأرجح لم يعر اهتماما لآراء الخبراء في هذا الشأن، ولو اهتم لأدرك أهمية مضيق هرمز.

وردا على سؤال هل “يعتقد أنه من الممكن الآن كسب الحرب على إيران وهل سيأخذ ترامب بنصيحته ويحاول تصحيح ما اعتبرته أخطاء أم أنه لن يفعل ذلك وفي هذه الحالة ستكون النتيجة مجرد هزيمة أخرى بعد أفغانستان وليبيا، وصولا إلى فيتنام؟”، قال بولتون: “أنا لا أسمي تلك هزائم.. أسمي أفغانستان انسحابا خاطئا.. أعتقد أنه لو فعل ترامب ما اقترحته لتحقيق تغيير النظام لكان نجح، لكنني لا أعرف ما الذي سيفعله فعلا”.

وتبع قائلا: “أحث على أن يكون هدفنا تغيير النظام هذا صحيح.. بالمناسبة، نتنياهو أيضا فعل ذلك.. نتنياهو يقول الشيء نفسه في ولايته الأولى والثانية.. لذا لا يوجد تغيير فيما يسمعه ترامب منه.. لا أعرف ما الذي دفع ترامب لشن هذا الهجوم لكن من المؤكد أن نتنياهو لم يكن السبب”.

وأشار المستشار السابق إلى أن إدارة بايدن أضاعت الكثير من الفرص، وأمضت أربع سنوات في محاولة إبرام اتفاق نووي آخر مع عراقجي ومن سبقوه.

ومضى قائلا: “أعتقد أن هذا منح النظام مزيدا من الوقت للترسيخ وبناء مستودعات التخزين الضخمة تحت الأرض لطائرات شاهد المسيّرة”.

وخلال المقاابلة قاطعه المحاور بالقول: “تضمنت خطتك لترامب عندما كنت مستشارا للأمن القومي، السياق المهم لمضيق هرمز والذي يبدو أنه فاجأ البعض في واشنطن”، فرد بولتون: “حسنا، أستطيع أن أؤكد لك أنه خلال الولاية الأولى نوقشت جميع الاحتمالات.. وأي شخص نظر إلى الخريطة يعرف أن مضيق هرمز نقطة اختناق محتملة”.

وأوضح أنه كان لا بد من أخذ احتمالية هجوم إيران على دول الخليج في الحسبان، مشيرا إلى أنه إذا لم يدرك ترامب ذلك فلا أملك تفسيرا.

وبخصوص إعلان ترامب تفاجئه من مهاجمة إيران لدول الخليج، ذكر بولتون أنه “ربما لم يكن منتبها.. لم تكن هذه المرة الأولى.. من المفترض أنه كان يقرأ النصائح المتعلقة بالأمن القومي وحول الحرب على إيران.. حسنا لم يلتزم بها إن كان يقرأها”.