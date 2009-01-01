مسؤول عسكري اسرائيلي : دون تفكيك برنامج إيران النووي فستكون الحرب خاسرة

الجمعة 01 مايو 2026 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس نقلا عن قادة بالجيش الإسرائيلي بانه دون تفكيك برنامج إيران النووي ومعالجة أمر اليورانيوم فستكون الحرب خاسرة.

واكدت صحيفة يسرائيل هيوم عن قادة بالجيش الإسرائيلي بانه يجب أن نمضي حتى النهاية مع إيران للقضاء على البرنامج النووي والصاروخي.

وأعرب مسؤولون باكستانيون لشبكة سي بي إس عن تفاؤلهم بشأن المقترح الجديد الذي قدمته إيران لإنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة.

ووفقاً للمسؤوليين، فإن التوصل إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الحال عند تقديم المقترح السابق.

وكشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن إيران سلمت اليوم الجمعة الوسطاء في باكستان ردها على التعديلات الأمريكية لمشروع الاتفاق لإنهاء الحرب.

في تصريحات دراماتيكية..إيران تهاجم 6 دول عربية: شاركتم في العدوان ويجب أن تُحاسبوا

لحظة متوترة في مؤتمر الفيفا.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض الوقوف بجوار نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي

مسؤول أمريكي: الأعمال القتالية بين أمريكا وإيران "انتهت" بموجب قانون "صلاحيات الحرب"

أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار في فلسطين

ترامب يعلق على سلسلة وفيات واختفاءات غامضة طالت علماء ارتبطوا بأكثر أسرار أمريكا حساسية!

استطلاع معاريف : بينيت وآيزنكوت يتقدمان على نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة

البنتاغون يعترف باحتفاظ إيران بجزء من أسطولها البحري لا تزال تنشط في مضيق هرمز رغم مزاعم ترامب بتدميره

ترامب: لست راضيًا عن المقترح الإيراني الأخير وإيطاليا وإسبانيا تقبلان حيازة طهران على سلاح نووي

رويترز : الولايات المتحدة تعتزم إغلاق مقر تنسيق المساعدات الرئيسي في كريات جات

في تصريحات دراماتيكية..إيران تهاجم 6 دول عربية: شاركتم في العدوان ويجب أن تُحاسبوا

عراقجي: مغامرة نتنياهو ضد ايران كلفت الولايات المتحدة أربعة أضعاف ما أعلنه البنتاغون

مسؤول أمريكي: الأعمال القتالية بين أمريكا وإيران "انتهت" بموجب قانون "صلاحيات الحرب"