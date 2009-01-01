مسؤول عسكري اسرائيلي : دون تفكيك برنامج إيران النووي فستكون الحرب خاسرة

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة هآرتس نقلا عن قادة بالجيش الإسرائيلي بانه دون تفكيك برنامج إيران النووي ومعالجة أمر اليورانيوم فستكون الحرب خاسرة.

واكدت صحيفة يسرائيل هيوم عن قادة بالجيش الإسرائيلي بانه يجب أن نمضي حتى النهاية مع إيران للقضاء على البرنامج النووي والصاروخي.

وأعرب مسؤولون باكستانيون لشبكة سي بي إس عن تفاؤلهم بشأن المقترح الجديد الذي قدمته إيران لإنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة.

ووفقاً للمسؤوليين، فإن التوصل إلى اتفاق بات أقرب مما كان عليه الحال عند تقديم المقترح السابق.

وكشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن إيران سلمت اليوم الجمعة الوسطاء في باكستان ردها على التعديلات الأمريكية لمشروع الاتفاق لإنهاء الحرب.