استطلاع معاريف : بينيت وآيزنكوت يتقدمان على نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة

الجمعة 01 مايو 2026 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" ونُشر صباح اليوم، أن نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت يتفوقان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مسألة مدى ملاءمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

ويتصدر بينيت بنسبة 46% ممن يرون أنه مناسب، مقابل 41% لنتنياهو. كما يتفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 44% ممن يرون أنه مناسب لرئاسة الوزراء، مقابل 42% ممن يؤيدون رئيس الوزراء.

أما فيما يتعلق بالمقاعد، فإن التوزيع في الاستطلاع هو كالتالي: حزب "معًا" بقيادة بينيت، 28، الليكود، 26.

فيما تعززت كتلة الائتلاف بوصولها إلى 50 مقعدًا، بينما فقدت كتلة المعارضة، بدون الأحزاب العربية، أغلبيتها وتراجعت إلى 60 مقعدًا.

في الائتلاف، يرتفع عدد مقاعد حزب عوتسما يهوديت إلى 9، وفي المعارضة، يعزز الديمقراطيون مقاعدهم إلى 10. أما حزب يشار! - بقيادة غادي آيزنكوت - فيتراجع عدد مقاعده إلى 14.

ترامب : استعدوا العاصفة قادمة …

غضب ألماني إسرائيلي من تصرح رئيس البيرو حول دور اليهود في الحرب العالمية الثانية

سموتريتش يهاجم السعودية ويزعم أن رؤية 2030 “عالقة في طريق مسدود”

الجيش الاسرائيلي : واشنطن أرسلت 6500 طن من الأسلحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة استعداداً للهجوم القادم على ايران

إيران ردا على تهديدات ترامب: "القرصنة البحرية" لن تمر دون رد ونحضر لعمل عسكري غير مسبوق

في رسالة مكتوبة الخميس إن واشنطن.. المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت “هزيمة مخزية” ويؤكد أن “مرحلة جديدة تتشكل” في المنطقة

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجاً لإغاثة ضحايا اعتداءات المستوطنين

IMG_4606

مسؤول أمريكي: الأعمال القتالية بين أمريكا وإيران "انتهت" بموجب قانون "صلاحيات الحرب"

البنتاغون يعترف باحتفاظ إيران بجزء من أسطولها البحري لا تزال تنشط في مضيق هرمز رغم مزاعم ترامب بتدميره

في رسالة مكتوبة الخميس إن واشنطن.. المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت “هزيمة مخزية” ويؤكد أن “مرحلة جديدة تتشكل” في المنطقة

الجيش الاسرائيلي : واشنطن أرسلت 6500 طن من الأسلحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة استعداداً للهجوم القادم على ايران

سموتريتش يهاجم السعودية ويزعم أن رؤية 2030 “عالقة في طريق مسدود”