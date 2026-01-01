استطلاع معاريف : بينيت وآيزنكوت يتقدمان على نتنياهو في سباق رئاسة الحكومة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" ونُشر صباح اليوم، أن نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت يتفوقان على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مسألة مدى ملاءمة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

ويتصدر بينيت بنسبة 46% ممن يرون أنه مناسب، مقابل 41% لنتنياهو. كما يتفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 44% ممن يرون أنه مناسب لرئاسة الوزراء، مقابل 42% ممن يؤيدون رئيس الوزراء.

أما فيما يتعلق بالمقاعد، فإن التوزيع في الاستطلاع هو كالتالي: حزب "معًا" بقيادة بينيت، 28، الليكود، 26.

فيما تعززت كتلة الائتلاف بوصولها إلى 50 مقعدًا، بينما فقدت كتلة المعارضة، بدون الأحزاب العربية، أغلبيتها وتراجعت إلى 60 مقعدًا.

في الائتلاف، يرتفع عدد مقاعد حزب عوتسما يهوديت إلى 9، وفي المعارضة، يعزز الديمقراطيون مقاعدهم إلى 10. أما حزب يشار! - بقيادة غادي آيزنكوت - فيتراجع عدد مقاعده إلى 14.