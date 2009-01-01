لحظة متوترة في مؤتمر الفيفا.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض الوقوف بجوار نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي

الجمعة 01 مايو 2026 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لحظة متوترة في مؤتمر الفيفا.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض الوقوف بجوار نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي



وكالات - سما-

رفض رئيس الاتحاد ‌الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب مصافحة باسم الشيخ سليمان نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي للعبة، في لحظة متوترة خلال ⁠المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي "فيفا".

 

وخلال المؤتمر الذي أقيم مساء الخميس في فانكوفر، دعا رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو الرجلين إلى الصعود إلى المنصة، غير أن الرجوب رفض مصافحة باسم شيخ سليمان وهو من عرب إسرائيل، وامتنع تماما عن الوقوف إلى جواره في المنصة.

وعند سؤالها عما ‌قاله ⁠الرجوب حين رفض المصافحة، قالت سوزان شلبي نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة، والتي كانت ⁠حاضرة في القاعة لوكلة "رويترز": "لا يمكنني مصافحة شخص أحضره الإسرائيليون لتبييض ⁠صورة فاشيتهم وإبادتهم الجماعية، نحن نعاني".

