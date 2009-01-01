البنتاغون يعترف باحتفاظ إيران بجزء من أسطولها البحري لا تزال تنشط في مضيق هرمز رغم مزاعم ترامب بتدميره

وكالات - سما-

أقر رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، دان كاين، بأن الجيش الأمريكي لم يتمكن من تدمير كافة السفن الحربية في الأسطول البحري الإيراني.

وأشار كاين إلى أنه على الرغم من الادعاءات بالهزيمة الكاملة للبحرية الإيرانية، إلا أن بعض زوارق الهجوم السريع التابعة للقوات الإيرانية لا تزال تنشط في المضيق.

وقال كاين خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي: “لا تزال إيران تمتلك سفنا صغيرة وعالية السرعة”.

في فترة سابقة، أطلق ترامب وابلا من التصريحات الحادة بشأن الحرب على إيران، متوعدا بتدمير ما تبقى من البحرية الإيرانية، ومؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية “هزمت تماما”.

وقال ترامب: “بعض الزوارق الصغيرة هي ما بقي من بحرية إيران وسندمرها أيضا، مضيفا أنه “ربما تكون إيران قد أعادت التسلح خلال فترة التوقف التي استمرت أسبوعين”، مشيرا إلى أن “الجيش الإيراني هزم تماما والإيرانيون لا يعرفون من يقود بلادهم”.

ويأتي ذلك رغم إعلانه قبل ذلك عن الهزيمة الكاملة للأسطول الإيراني، زاعما بأن الجيش الأمريكي أغرق 159 سفينة معادية.