سماع أصوات دفاعات جوية في أجواء طهران

الجمعة 01 مايو 2026 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أفادت وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان ليل الخميس عن سماع أصوات دفاعات جوية في أجواء طهران من دون اتضاح الأسباب.
وأوردت تسنيم “سمع صوت تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أنحاء طهران. لم يتضح بعد ما اذا كان الأمر مرتبطا باختبار دفاعي أو للتصدي لما يُحتمل أنها +مسيّرات استطلاع+ فوق طهران”.
من جانبها، أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات صغيرة وطائرات استطلاع بدون طيار رُصدت في المجال الجوي.
وفي وقت سابق الخميس، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحرب على إيران “قد تعود قريبا”، وهي تصريحات تكررت منه مؤخرا في إطار دفع تل أبيب لواشنطن نحو استئناف الحرب.
وقبل أسبوع، ادعى كاتس أن تل أبيب “تنتظر ضوءا أخضر” من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب على إيران.
وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب باكستان “إلى حين تقديم طهران مقترحها”، دون تحديد مدة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

ترامب : استعدوا العاصفة قادمة …

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

رئيس لجنة إدارة غزة يعلن تلقي موافقة مبدئية اسرائيلية لدخول القطاع وبدء مهامها

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

غضب ألماني إسرائيلي من تصرح رئيس البيرو حول دور اليهود في الحرب العالمية الثانية

الأخبار الرئيسية

البنتاغون يعترف باحتفاظ إيران بجزء من أسطولها البحري لا تزال تنشط في مضيق هرمز رغم مزاعم ترامب بتدميره

في رسالة مكتوبة الخميس إن واشنطن.. المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت “هزيمة مخزية” ويؤكد أن “مرحلة جديدة تتشكل” في المنطقة

الجيش الاسرائيلي : واشنطن أرسلت 6500 طن من الأسلحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة استعداداً للهجوم القادم على ايران

سموتريتش يهاجم السعودية ويزعم أن رؤية 2030 “عالقة في طريق مسدود”

خمسة شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة