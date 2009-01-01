أفادت وكالتا تسنيم وفارس الإيرانيتان ليل الخميس عن سماع أصوات دفاعات جوية في أجواء طهران من دون اتضاح الأسباب.

وأوردت تسنيم “سمع صوت تفعيل الدفاعات الجوية في بعض أنحاء طهران. لم يتضح بعد ما اذا كان الأمر مرتبطا باختبار دفاعي أو للتصدي لما يُحتمل أنها +مسيّرات استطلاع+ فوق طهران”.

من جانبها، أعلنت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد طائرات صغيرة وطائرات استطلاع بدون طيار رُصدت في المجال الجوي.

وفي وقت سابق الخميس، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحرب على إيران “قد تعود قريبا”، وهي تصريحات تكررت منه مؤخرا في إطار دفع تل أبيب لواشنطن نحو استئناف الحرب.

وقبل أسبوع، ادعى كاتس أن تل أبيب “تنتظر ضوءا أخضر” من الولايات المتحدة لاستئناف الحرب على إيران.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف باكستان في 11 من الشهر ذاته جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب باكستان “إلى حين تقديم طهران مقترحها”، دون تحديد مدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.