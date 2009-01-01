أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية، مساء اليوم الخميس، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيار/ مايو المقبل.

​وأكدت الهيئة أنه رغم الارتفاع المتصاعد في أسعار النفط والمحروقات في الأسواق العالمية، إلا أن الحكومة، وانطلاقاً من مسؤوليتها وسعيها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، اتخذت قرارا بتخفيض أسعار السولار والغاز؛ إذ تم خفض سعر لتر السولار بواقع 30 أغورة، وخفض سعر أسطوانة الغاز وزن 12 كغم بمقدار 10 شواقل مقارنة بأسعار الشهر الماضي، مع الحفاظ على ثبات تسعيرة البنزين دون أي زيادة.

وبحسب الهيئة: فإن سعر لتر البنزين 95 الأكثر شيوعا سيباع بـ7.90 شيقلا، بينما يباع لتر البنزين 98 بـ8.86 شيقلا، ولتر السولار بـ8.10 شيقلا، ولتر الكاز بـ8.10 شيقلا.

كما انخفضت أسعار أسطوانة الغاز، حيث تباع اسطوانة 12 كيلو غرام بـ85 شيقلا.