واشنطن تدفع نحو لقاء عون ونتنياهو: لا وقت التردد في لبنان

بيروت /سما/

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بيروت بيانًا الخميس تدعو فيه إلى تعزيز الاتصالات المباشرة بين لبنان وإسرائيل .

ووفقًا للبيان، فإن اجتماعًا مباشرًا بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوساطة الرئيس دونالد ترامب، من شأنه أن يوفر للبنان ضمانات ملموسة بالسيادة الكاملة، والسلامة الإقليمية، وتأمين الحدود، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، فضلًا عن استعادة الدولة اللبنانية الكاملة لسلطتها على كامل أراضيها، بموجب ضمانات أمريكية.

وأشار السفير الأمريكي لدى بيروت، ميشال عيسى، المشارك في فريق الوساطة بين إسرائيل ولبنان، إلى أن لبنان يواجه "مفترق طرق تاريخي".وأن مواطنيها قد أتيحت لهم الفرصة "لاستعادة بلادهم وتشكيل مستقبلهم كأمة ذات سيادة ومستقلة.

واكد الإعلان أن الاتصالات المباشرة بين لبنان وإسرائيل: "دولتان متجاورتان لم يكن من المفترض أن تكونا في حالة حرب" - يمكن أن تشكل بداية نهضة وطنية.كما ورد أن وقف إطلاق النار المطول، الذي تم التوصل إليه بناءً على طلب شخصي من ترامب، قد خلق مساحة للعمل تسمح للبنان بطرح مطالبه، مع الدعم الكامل والاهتمام من الإدارة الأمريكية.

واختُتمت الرسالة بالقول إن "هذه هي لحظة لبنان ليقرر مصيره"، مؤكدةً أن الولايات المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانبه. وأضافت: "لقد انتهى وقت الترد.